新竹市確診案例18082曾在1月9日下午4點到5點，前往竹北市的親親果農場，新竹縣政府獲知後，立即前往週邊環境消毒作業，並匡列接觸者，該農場19日已暫停營業，明天也配合停業一天。

新竹縣長楊文科提醒，曾出入相關場所的民眾，請自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等不適，務必盡速戴醫用口罩就醫，並通報1922或03-5511287，就醫不得搭乘大眾交通工具。