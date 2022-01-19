竹市案18082足跡曾赴竹北農場 環保局全面清消 16:282022/01/19 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 親親果農場位於竹北市，以有機方式種植，受到不少民眾歡迎。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹市確診案例18082曾在1月9日下午4點到5點，前往竹北市的親親果農場，新竹縣政府獲知後，立即前往週邊環境消毒作業，並匡列接觸者，該農場19日已暫停營業，明天也配合停業一天。 新竹縣長楊文科提醒，曾出入相關場所的民眾，請自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等不適，務必盡速戴醫用口罩就醫，並通報1922或03-5511287，就醫不得搭乘大眾交通工具。 北市宣布暫停校外教學 侯友宜：新北改採線上為主 落地採檢20日起擴大範圍 南亞、東南亞旅客也入列 #新冠肺炎 #台灣 #農場 #180 #82 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大湳市場爆攤商確診「感染源不明」 鄭文燦下令休市3天 15:332022/01/19 生活 宜蘭啟動第2波快打站 1月21日開打BNT 13:202022/01/19 生活 防堵Omicron延燒 台南各醫院即日起限制非必要探病 11:482022/01/19 生活 走馬瀨農場泰迪熊嘉年華 上百隻熊比萌 15:392022/01/19 生活 第三劑搶嘸莫德納！莊人祥勸改選BNT 台大醫曝副作用 13:112022/01/19 生活 北市宣布暫緩畢業典禮、戶外教學 寒輔改採線上教學 13:242022/01/19 生活 東京台灣味鐵路便當將熄燈 劉俊茂淚憶往事 15:222022/01/19 國際 亞東醫院護理師5歲兒隔離「陰轉陽」侯友宜：持續尋找感染源 15:302022/01/19 生活 本土＋10 亞東醫院護理師兒確診 桃園巿場攤販染疫 13:502022/01/19 生活 專家估本土月底恐破500人 陳時中：我們在努力打破宿命 14:442022/01/19 生活 北市宣布取消校外教學、寒輔 陳時中說話了 14:542022/01/19 生活 生活熱門新聞 八德大湳市場爆確診者 陳時中：和桃園現有群聚都無關 - 生活 第三劑搶嘸莫德納！莊人祥勸改選BNT 台大醫曝副作用 - 生活 看到3種電話不要接 內行揭恐怖真相：這種超常見 - 生活 返台男差4天解隔 在防疫旅館昏倒送醫不治 - 生活 2天前才打第3劑莫德納！59歲婦喊「呼吸困難」送醫亡 解剖死因出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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