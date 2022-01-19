美商索尼影業與牽猴子製作公司今（19）日宣布，《鬼才之道》將是索尼自《臥虎藏龍》、《雙瞳》後，睽違近20年再度投資台灣電影，投資額逾百萬美元，超過一半以上製作成本，也取得電影全球發行與翻拍版權，以推廣台灣電影站上世界舞台。

索尼影業總公司國際製片部門聯合主管麥可．瑞夫金表示，《鬼才之道》示範了台灣為全世界帶來的高概念故事。很開心再次與牽猴子合作，支持台灣的本土電影，會持續關注投資亞洲市場。

索尼影業台灣分公司總經理余卜康表示，索尼影業國際製片持續與亞洲本土優秀電影人才合作，並一直在尋找具有國際格局的項目投資。對於這次的合作深具信心，索尼影業國際製片除了投資超過百萬美金在《鬼才之道》，也取得電影全球發行與翻拍版權，以推廣台灣電影上世界舞台為首要目標。

《鬼才之道》描述往生的鬼魂在陰間力爭上流發展演藝事業，並努力發揮驚人的演技在陽世現身嚇人，立志成為靈界最恐怖傳說的超級鬼巨星。導演徐漢強正忙於《鬼才之道》劇本修改，電影將於2022年開拍，有望於2023年透過索尼影業發行在戲院上映。

由電影《返校》製作團隊再度攜手合作，金獎製片人李烈、李耀華及陳怡樺聯手監製，找來《我可能不會愛你》金鐘影帝陳柏霖、《陽陽》亞太影展影后張榕容顛覆形象搞笑演出，「一個人的才華，做了鬼才知道。」勢必要讓觀眾笑著走出戲院。

這次索尼投資《鬼才之道》，除了看好台灣電影市場，品質保證的製作團隊、金獎卡司陣容、意想不到的陰間喜劇題材，皆是具備國際市場潛力的主因。