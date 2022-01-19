曾紅遍台灣的玉女明星劉藍溪，已在數十年前落髮為尼，得法號「道融」，今（19日）驚傳歸西，享壽61歲。回顧她活躍演藝圈時，拍過4部瓊瑤電影，但都是飾演小家碧玉的角色，因為女主角都由「琵琶公主」呂秀齡（前藝名：呂㛢菱）包辦。

劉藍溪五官小巧立體，氣質清新甜美，16歲參觀台視歌唱比賽，被美工設計龍思良引薦給導播，開啟女明星的生涯，首張唱片《夕陽戀曲》就大賣，後來又發行《風兒別敲我窗》、《野薑花的回憶》、《小時候的願望》、《又是輕輕的風》等專輯，細膩、空靈、溫柔的嗓音，留給歌迷無限的美好。

除了交出漂亮的音樂成績單，劉藍溪還跨足電影圈，演出4部瓊瑤作品《聚散兩依依》、《夢的衣裳》、《雲且留住》、《卻上心頭》，飾演女主角呂秀齡的閨密，被封「永遠的第二女主角」。

為了力求突破，劉藍溪80年代離開台灣，跑到香港尋求發展的機會，總算在電影《邪完再邪》演到女主角，可惜票房一般，但她不因此氣餒，隔年回台再接再厲，於電影《亮不亮沒關係》擔任女一，票房卻還是沒起色，劉藍溪感到萬分失望，隔年便與大10歲的內科醫師梁榮基結婚，飛往美國展開新生活，婚後5年剃髮出家，從此和佛法結下不解之緣。

劉藍溪曾在影壇力拚女一，後來接觸佛法，反而過得更快樂。（圖／中時資料照）

至於呂秀齡，從小習得音樂的她，氣質清新脫俗，1979年參加台視《五燈獎》琵琶比賽奪冠出道，以藝名「呂㛢菱」開啟21年的演藝生涯，期間因演過不少瓊瑤文藝電影，被外界美譽為「林青霞的接班人」。1997年呂秀齡嫁給華納高層謝艾文，便跟隨丈夫定居倫敦、紐約、上海等，漸漸消失在演藝圈，直到前年終於有了新消息，與好友鍾鎮濤的同框近照曝光，當時58歲的她，臉上幾乎沒有歲月的痕跡，令影迷驚艷又懷念。

「琵琶公主」呂秀齡氣質獨特，曾是少男殺手。（圖／中時資料照）