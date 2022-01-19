根據Willis Towers Watson發布 的調查報告，美國企業預期今年給員工加薪的幅度平均為3.4%。

根據這份在去10月至11月對1004家企業進行的調查，在缺工搶人和通膨高漲的情況下，這個預期的加薪幅度超過前兩年實際的加薪力道。

Willis Towers Watson就業與薪酬部門主管Lesli Jennings表示，通膨是其中一個因素，但不是唯一的因素，主要還是因為這是一場搶人大賽。此外，從新人到資深員工，企業預期給各職位加薪的幅度都差不多。

美國的職缺數逼近歷史新高，去年11月約有450萬名勞工自願離職，創下了新高記錄，這個難得一見的特異現象被稱為「大辭職潮」（Great Resignation）。

經濟學家表示，對新冠疫情的公衛疑慮揮之不去，以及像是育兒考量、職業倦怠和疫情期間積攢較多的儲蓄等因素，使勞動力中的就業人數銳減，尤其是低薪且需要面對面服務的人力最為短缺，例如休閒和住宿餐飲業的酒吧、餐廳和飯店工作。

在嚴重缺工和求才若渴的情況下，企業不得不調高薪資，根據這份調查報告，大約74%的受訪企業表示勞動力市場吃緊，是他們提高加薪預算的原因。

約31%受訪企業表示通膨是加薪的原因。此外，去年企業獲利大幅成長，也讓企業有更大的餘裕為員工調薪。略逾三分之一的受訪企業認為業績可望增長是加薪的理由。