大陸國家發展與改革委員會等9部委19日發布《關於推動平台經濟規範健康持續發展的若干意見》，其中，嚴格規範要斷開支付工具與其他金融產品的不當連接，嚴格規範平台企業投資入股金融機構，督促平台企業及其控股、參股金融機構嚴格落實資本金和槓桿率要求。

意見提出，強化支付領域監管，斷開支付工具與其他金融產品的不當連接，依法治理支付過程中的排他或「二選一」行為，對濫用非銀行支付服務相關市場支配地位的行為加強監管，研究出台非銀行支付機構條例。

意見提出，規範平台數據使用，從嚴監管徵信業務，確保依法持牌合規經營。落實金融控股公司監管制度，嚴格審查股東資質，加強穿透式監管，強化全面風險管理和關聯交易管理。

意見提出，從嚴管控非必要採集數據行為，依法依規打擊黑市數據交易、大數據殺熟等數據濫用行為。嚴格依法查處平台經濟領域壟斷協議、濫用市場支配地位和違法實施經營者集中行為。

意見提出，要強化平台廣告導向監管，對重點領域廣告加強監管。重點規制以減配降質產品誤導消費者、平台未對銷售商品的市場准入資質資格實施審查等問題，對存在缺陷的消費品落實線上經營者產品召回相關義務。

意見還稱，要加大對出行領域平台企業非法營運行為的打擊力度。強化平台企業涉稅資訊報送等稅收協助義務，加強平台企業稅收監管，依法查處虛開發票、逃稅等涉稅違法行為。強化對平台押金、預付費、保證金等費用的管理和監督。