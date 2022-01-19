台船承接潛艦國造案近1周屢被立委爆料，引發一連串爭議，原先低調的台船「不忍了」，繼12日深夜發出千字文澄清後，今（19）日二度發出近400字聲明稿強調，一切按照合約規定，如有損害信譽或影響國防專案之執行，將依法提出訴訟。

台船聲明指出，近期立院委員及媒體關切本公司執行潛艦國造商源籌獲作業，從潛艦國造執行至今，為能使專案順利進行，在台灣劣勢的國際情勢下，不得不努力拓展商源。台船與海軍共同面對各項問題與挑戰，逐一突破與克服，方能達到目前進度。

台船提到，非常了解裝備籌獲的困難，依據未來業務可能需求，先期尋求世界商源、開發商源進而吸引外商投資及技術移轉至台灣，落實本土深耕，期待未來將不受制於他國，應屬穩健適宜的商業及國防自主考量。

台船強調，任何媒播事件，若有不法行為，請接受爆料之立法委員勿訴諸媒體放話，應直接送檢調實施司法調查，以避免混淆大眾視聽，影響專案執行及後續邀商作業，如有損害本公司信譽或影響國防專案之執行，本公司將依法提出訴訟。

台船重申，執行各項專案，均確實依據合約規定辦理，潛艦國造案若外界有疑慮，本公司歡迎立院及監院各相關委員會赴本公司實施機密訪查，了解實際執行現況，如有任何違法事件，依法究辦。