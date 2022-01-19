王道銀行（O-Bank）與國內知名現烘咖啡品牌cama cafe、國際發卡組織VISA三方合作，即日起推出「王道銀行cama cafe VISA聯名簽帳金融卡」，卡友可享國內刷卡消費cama cafe最高10％現金回饋、國外刷卡最高3.5％現金回饋，同時享有新戶綁定首刷禮、消費滿額禮、會員點數五倍送等多重專屬優惠。此外，王道銀行本月起與「悠遊付」合作開通帳戶連結支付服務，提供最高新台幣300元等值回饋。

王道銀行為全台首家原生數位銀行，經由與不同生態圈業者策略合作，提供各項服務與優惠，滿足消費者多元需求。此次推出的王道銀行cama cafe VISA聯名簽帳金融卡，除了享國內、外刷卡消費不限通路1％無上限的現金回饋外，於cama cafe實體門市與網路門市刷卡或以該卡綁定cama Pay消費，可額外加碼享9％現金回饋，總回饋最高可達10％，每月國內加碼回饋金額上限新台幣150元；國外刷卡則可額外享不限通路現金回饋加碼2.5％，總回饋最高3.5％，每月國外加碼回饋金額上限亦為新台幣150元。

王道銀行cama cafe VISA聯名卡還提供新戶綁定首刷禮，新戶於開戶次日起30天內，綁定cama Pay並消費任一筆，不限金額，即可獲贈foodpanda抵用券50元，限量10000份。前250名刷該聯名卡消費累積滿新台幣3000元者，加贈Beano雙層玻璃杯一只。此外，即日起至2022年6月30日止，cama cafe會員持王道銀行聯名卡於實體門市與網路門市刷卡或以該卡綁定cama Pay消費，可享會員點數五倍送，每戶每月最高回饋上限100點，可與App優惠券、春節禮盒優惠併用，限量3000名。

除了推出聯名卡專屬優惠外，為深耕都會通勤族，王道銀行日前與悠遊卡公司合作，提供帳戶連結「悠遊付」支付服務。即日起至2022年3月31日之間，成功開立王道銀行帳戶並綁定悠遊付，可享現金回饋新台幣200元；此外，不論新舊戶，凡於2022年3月31日前以王道銀行帳戶綁定悠遊付之消費者，只要完成任一筆不限金額之交易或儲值，前1000名即可再獲悠遊付儲值金100元，共計回饋最高可達新台幣300元。除可享上述優惠之外，王道銀行帳戶綁定悠遊付還可隨時隨地享受消費、自動儲值、繳費、轉帳、整合管理悠遊卡等功能與服務。