友邦宏都拉斯新任總統卡蕬楚就職典禮將於1月27日舉行，總統府宣布，蔡英文總統特派賴清德副總統擔任慶賀友邦元首就職特使，籌組特使團前往宏國祝賀。蔡英文期許賴副總統及特使團此行達成深化邦誼、深化合作、深化民主台灣的國際參與等「三個深化」的任務。

本次特使團除賴清德外，包括總統府副秘書長李俊俋、駐美代表蕭美琴大使、總統府發言人Kolas Yotaka。除此之外，因應防疫考量，衛福部桃園醫院副院長陳厚全醫師也將隨團擔任防疫官工作。整個訪團包括團員、隨員、維安人員等，共計26人。

特使團預計將於台灣時間1月25日啟程，於1月27日抵達宏都拉斯，在1月30日返回國門，展開為期6天5夜的任務。為了旅途安全與便利，訪團也會有過境相關安排，過境行程待確認後，會再進一步向社會各界報告說明。

蔡英文期許特使團完成「三個深化」的任務。第一，深化邦誼：我國與宏都拉斯建交已超過80年，宏都拉斯這幾年來特別支持台灣的國際參與，也一直是我國在中美洲的重要友邦。蔡總統期許，藉由這次出訪，再深化彼此歷久彌新的深厚邦誼。

第二，深化合作：長年以來，我國與宏都拉斯在經貿、公衛、教育、社福、基礎建設、婦女賦權以及農漁業等多項領域都有密切的合作關係。尤其是，中美洲是充滿機會和發展潛力的市場。蔡總統期許，藉由這次出訪，再深化彼此合作關係、互惠互助，增進兩國福祉。

第三，深化民主台灣的國際參與：此次特使團的出訪，也是代表台灣走向世界。蔡總統不只期待未來兩國在國際上持續相互扶持，共同促進發展；也期待我國與宏都拉斯等理念相近國家，持續攜手努力，對各項全球議題做出重要的貢獻。台灣也要向國際社會展現，民主台灣是有能力、且負責任的合作夥伴。目前全球疫情仍然嚴峻，此次特使團也在與中央流行疫情指揮中心研商後，採取相關防疫準備。除配合各國當地防疫措施，佩戴口罩、保持社交距離、落實清潔消毒的工作。此次訪團也將落實「防疫三原則」。

防疫原則包括：第一、專：包括去回程搭乘專機，接送乘坐專車，住宿安排專屬樓層，不與其他房客混居外；在用餐的部分，則是安排專屬餐廳或包廂用餐，或在下榻旅館房間用餐。並且，此次特使團亦有安排專業防疫官隨團。

第二、篩：特使團在啟程前、離開宏國，及回國前，分別會進行PCR檢測。出訪期間，全體團員每日體溫量測並進行快篩。返國抵達桃園機場時，亦直接在機場進行PCR相關檢測。

第三、隔：依照目前中央流行疫情指揮中心相關指引之原則，並兼顧維安考量，經與指揮中心討論研商，特使團返國PCR檢測皆為正常後，賴副總統隨即搭乘維安單位準備的座車，返回台南寓所進行14天的隔離，及後續7天的自主健康管理。其餘團員及隨員也比照相關防疫規定辦理。