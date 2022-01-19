台灣美國商會今天發布「2022商業景氣調查」，受訪的美國企業中，高達87％對於台灣未來12個月的經濟表現表示信心，83％則對於未來3年前景抱持樂觀態度。

更有高達90％受訪者表示，對其所屬企業或機構，未來12個月的營收成長具有信心，改寫歷史新高。91％受訪者則表示，對於未來3年企業前景非常或有信心。

台灣美國商會表示，2021年對世界經濟是充滿挑戰的一年，而台灣以強勁的經濟表現再次展現其韌性。由於全球對於台灣出口產品需求仍高，預計台灣經濟今年將持續穩健成長。台灣美國商會的2022年商業景氣調查反映此趨勢，顯示會員企業對於台灣經濟前景高度樂觀。

本次調查結果顯示，受訪者認為，在蔡英文總統任內，政府應當優先關切能源（61％）、COVID-19疫情控制（46％）、兩岸關係（42％）以及與美國和其他夥伴洽簽經貿協定（42％）。

在能源政策方面，相當多的受訪者對於供電穩定（78％）、電壓穩定性（74％）、電力成本（61％）和綠能進展（73％）表示擔心，相較去年的百分比數據均有兩位數增加。此外，高達71％受訪者表示他們擔心電網韌性，這是今年新增的調查項目。

本次調查約79％受訪者表示，中美競爭對於其企業產生實質影響。有逾42％受訪者認為，中美競爭對於台灣帶來正面影響，相較去年下降了約8個百分點，今年有較高比例的會員企業認為帶來負面影響。

在洽簽經濟協定方面，逾65％受訪者支持與美國談判達成雙邊貿易協定，而62％支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

幾乎所有（95％）受訪者認為推動2030年雙語國家政策，將有利於台灣的經濟發展，但是也有受訪者質疑能否在預定時程下實現真正的雙語環境。

2022年商業景氣調查針對412名具有投票資格會員進行訪問，其中178人（約43％）完成了問卷調查。這項年度調查有助於本會制訂政策建言，並為台灣和美國政府、學者以及其他關心台美雙邊經貿關係的人士，提供參考。