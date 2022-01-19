大陸外交部發言人趙立堅今天（19日）主持例行記者會。有記者提問，有媒體報導中方已經為46名美國政府官員頒發了簽證，以便於北京冬奧期間來華工作，這些美方官員大多數是來自美國國務院，想請問發言人是否能證實這一消息？另外您是否認為美方此次申請簽證同此前美方所說的不派官方和外交代表出席冬奧會相矛盾，您對此有何評論？

趙立堅表示，「我可以向你證實的是，中方已經向美方由政府官員組成的團隊部分成員審發了相應簽證。」美國來華參加北京冬奧會團隊中，包括大量美國國務院等政府部門官員，很多官員還持外交護照或公務護照。

趙立堅說，我們希望美方切實踐行奧林匹克精神，同中方一道努力，為各國運動員參加北京冬奧會創造良好氛圍。關於你所說的美方為外交官和官員申請簽證，與美方此前聲稱不派官方或外交代表出席北京冬奧會是否矛盾？我想關於這個問題，你應該去問美方。