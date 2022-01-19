甫就職台中市第二選區新科立委林靜儀，19日前往拜訪台中市議員楊典忠，希望可以設立聯合服務處，以擴大在地服務的深度與廣度；楊典忠則表示，非常認同林靜儀深耕在地想法，中央地方合作才能共創地方發展。

立委林靜儀今上午前往拜訪市議員楊典忠，除了感謝補選期間，人、物力的協助外，也針對地方議題交換意見。楊直誇林對民眾的態度與親切感，感覺像是選了好幾屆的區域立委；林則稱楊是在地服務經營的典範，接下來2022大選與2024連任，現在就要開始準備，所以特別前來請益。

林靜儀希望可以設立聯合服務處，以擴大在地服務的深度與廣度。楊典忠表示，非常認同林深耕在地的想法，中央地方合作才能共創地方發展，希望立委協助推動台中捷運藍線與機場捷運建設進度，海線空汙PM2.5的改善、南勢溪與大肚山自然公園生態保育、海線汙水管建置停滯等問題。

林靜儀指出，對於地方建設發展，市府不能把設站的責任推給議員，台中捷運藍線機廠變更地點、正英站坪頂站增設及沙鹿火車站共構等問題，市府應公開專業評估報告；海線空汙PM2.5、生態保育及汙水管建置問題，也會在中央協調解決。

林靜儀強調，中二選區立委補選，全國目光焦點都集中在中二選區的議題上，她會把問題查個水落石出，未來2024選舉也要拿出成績單讓選民檢驗。