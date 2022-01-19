因應春節龐大車流，交通部高速公路局宣布，國道4號潭子路段在施工團隊的全力趕工下，將於22日下午6時半通車，屆時自豐原、潭子銜接台74線，約可節省20分鐘車程。

高速公路局指出，通車路段除潭子交流道至潭子系統交流道路段 (含主線1公里及匝環道5.79公里) 外，另包括豐原2條連絡道，可提供豐原、潭子居民快速進出台中市區的道路。

高速公路局說明，潭子連絡道為東西走向，兩端分別銜接豐興路(中89線)及福貴路，總長約1194公尺，採雙向4車道設計，可提供潭子東、西側居民便捷道路。

而豐原連絡道起自豐原大道2段586號旁，利用八寶圳灌溉渠道加蓋供作路幅，往南銜接並拓寬既有旱溪西路，並以豐原連絡道景觀橋跨越旱溪後，沿國道4號高架橋下方南行至潭子區仁愛路，全長約2.2公里，採雙向4車道設計。

高速公路局表示，豐原連絡道可提供南豐原居民快速銜接潭子交流道，經由匝環道上至主線橋梁，續往南與既有台74線快速道路銜接。

高速公路局提醒，本次通車國道4號潭子路段尚未與既有國道4號銜接，但可提供豐原及潭子居民快速銜接台74線，可節省約20分鐘路程。