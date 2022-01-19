大陸舉重女將李雯雯最近在網路視訊談到身材歧視的問題，她開玩笑地說：「我又沒吃你家大米，沒用你家鹹鹽，你管那麼多幹什麼？」李雯雯知道這不是她一個人的問題，她對那些有外貌焦慮的「大碼女孩」喊話，表示想減就減，只要注意健康，就別管別人說什麼，特別是運動員。

李雯雯說：「我個人認為，每個人有每個人的追求吧。可能我就喜歡胖，我就喜歡瘦，不要在乎別人的眼光，更何況我現在是因為職業的需要，我也不在乎別人去怎麼說。我既然有這麼胖，但是將來我也可以減肥減下來。我覺得就是做好自己吧，也不用太去說別人。」

至於外界常用來檢討過重的健康問題，李雯雯認為自己很健康（身高178公分，比賽體重150公斤），因為她是天天鍛鍊的運動員。「但是如果是因為胖，身體可能會有高血壓什麼的，這個自己要多注意。如果你沒有這方面問題，你個人喜歡的話，我也不會去說什麼。我雖然屬於有點偏胖，但我每天運動，像什麼高血壓我就沒有。我之前出去，大家都問我是不是三高，我說我沒有，我身體很健康，因為我每天在鍛鍊。」

李雯雯是無限量級的選手，2018年國際舉重總會修改量級，女子無限量級從75公斤增加到87公斤，李雯雯去年4月亞錦賽創下抓舉148公斤、挺舉187公斤、總和335公斤的3項世界紀錄，以及東京奧運的抓舉、挺舉、總和3項奧運紀錄。