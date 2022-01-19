NTT DATA與SAP台灣啟動與藥華藥 (6446)的雲端ERP系統導入專案，雙方合作優化藥華藥商業模式及流程。

藥華藥去年11月獲得美國FDA藥證，目前已有7張藥證在手，藥品在30國上市。公司除積極研發新藥拓展全球市場版圖，加速國際戰略佈局，也藉由系統導入強化集團管理，確保資訊共享，即時溝通零時差，運用SAP ERP雲端平台與國際接軌。

NTT DATA台灣總經理謝禎國指出，這次與SAP合作一起協助藥華藥接軌國際標準，所做的不單是系統的升級跟導入，而是流程的變革與優化集團的系統流程。SAP S/4HANA Cloud雲端ERP可加速助力企業推動數位轉型，SAP台灣表示，企業在拓展海外版圖時，需要國際性ERP系統強化營運管理。SAP雲端ERP協助藥華藥扎穩營運根基，串聯內部各端資訊系統，提升營運管理效率，並將系統流程串接國際標準。