根據經濟學人智庫所發布的預測報告，美國聯準會料將自今年3月起升息，今明兩年都將各升息4次，到2024年初將再升息一次，使聯邦基金目標利率在2024年到2026年間升至約2.4%，這將使貨幣市場利率由負轉正，為2008至2009年全球金融危機以來首見。

根據這份「北美2022年關鍵趨勢及預測報告」，經濟學人智庫表示，在G7國家中，美國是從新冠疫情中恢復最快的國家，其實質國內生產毛額（GDP）在去年中就已經回到疫前水準，而這樣的成長動能可望延續到今年。但報告亦指出，通膨將對美國經濟增長構成最大的威脅。

此外，報告指出，大規模的政府支出計畫將再次扮演推動經濟增長的重要角色。今年的兩項重大支出案分別是去年11月已經獲美國總統拜登簽署、規模達1.2兆美元的基礎建設法案，以及拜登政府正力推的「重建美好未來」（Build Back Better）法案。