嘉基(6715)發行無擔保可轉換公司債「嘉基一」（67151），由中信證券主辦競價拍賣，成果亮眼，合格投標總數量15355張，超額認購倍數6.02倍，今（19）日以承銷價116.22元掛牌，在今日大盤受到美股大跌影響表現不佳，嘉基一掛牌仍開出紅盤，最高點來到118元。

嘉基2011年成立，為嘉澤（3533）轉投資成立的子公司，主要產品為Thunderbolt高速資料傳輸線，2012年即通過Intel認證，全球僅三家廠商通過。嘉基在高速傳輸產品設計技術具競爭優勢且客製化能力強，全球三大筆記型電腦廠商Dell、HP及Lenovo皆為其客戶，嘉基提供商用機種的擴充基座Thunderbolt傳輸線，佔整體營收比重約70%。

今（2022年）年新型筆記型電腦應用規格將從TBT3升級至TBT4，嘉基為國內唯一通過認證的廠商，TBT4新產品將自今年第一季末開始大量出貨，加上自今年第二季開始Apple所有螢幕將採用TBT，傳輸線市場的成長動能將進一步推升營收與毛利率，進入另一波景氣循環的上升期，營運成長可期。

中信證券近年在資本市場成績亮眼，去（2021年）年承作淳安二、上週掛牌之風青二屢創超額認購倍數紀錄，風青二更以9.48倍居可轉債競拍市場之冠。本次中信證券主辦「嘉基一」可轉債競拍，市場反應熱烈，得標均價與超額認購倍數均超越同時期競拍的正凌二（債券代號81472），中信證在為企業採可轉債競拍承銷業務表現亮眼。