美債息的上升，拉低科技股表現，美股周二全面收跌。亞洲主要股市周三仍繼續壟罩在升息陰影，港股午後一路低走，尾盤急升。

周三香港恆生指數微升15.07點或0.06%，為24127.85點。國企股(H股)跌7.31點或0.09%，為8441.69點。

科技指數下挫0.98%。阿里巴巴跌1.7%。美團跌6.5%，比亞迪電子跌3.8%，平安好醫生跌2.2%。

騰訊漲0.7%，報455.8港元。富瑞下調對騰訊上季營收的成長預期，並目標價降至610港元，但基於市場對騰訊旗下遊戲業務的正面反應，維持買進評級。

汽車股跌3.3%，其中新能源汽車股受壓，小鵬汽車跌5.8%，比亞迪跌3.0%，中國電車跌4.0%，長城汽車跌2.2%，廣汽集團跌1.9%。

地產股升2.0%，內房股普遍走揚，碧桂園服務升8.4%，碧桂園升8.3%，世茂集團升11.3%，雅居樂升12.7%。