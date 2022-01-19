1月17日，台北地方法院以2019年11月組織不當選舉造勢活動為由，對長沙台協原會長林懷等5名台商判處有期徒刑。長沙台協今天發表聲明，指責台北地院「羅織罪名，枉判徒刑。長沙市台協和廣大在湘台商、台胞對此義憤填膺，表達強烈譴責。」

聲明稱，早在2020年5月，湖南省台辦就針對林懷會長被起訴一案發表聲明指出，長沙市台商協會於2019年底在華天大酒店舉辦的尾牙活動，是協會歷年來都要舉辦的傳統餐會，餐會的資金是協會自有資金，參會人員也完全只是台商、台胞、台屬。

聲明稱，台北地方法院罔顧客觀事實，以「賄選」為由，枉判林懷會長等台商，完全是羅織罪名，蓄意構陷，人心難服。

聲明指出，台北地方法院之所以選擇在台灣即將舉行「九合一」選舉之際對2019年事件作出判決，正如全國台企聯聲明所說，「可謂司馬昭之心，路人皆知」。其目的就是製造綠色恐怖，破壞兩岸關係，阻撓兩岸正常經貿往來，製造人人自危的「寒蟬效應」。

聲明表示，「兩岸本是一家人。我們堅定相信，推動兩岸正常交流、和平發展，是兩岸民心所盼。作為在大陸打拚的台商，我們堅決反對台灣有關方面，惡意阻撓兩岸交流，製造分裂。」

聲明呼籲，台灣有關方面不要為一黨之私對民眾的呼聲置若罔聞，對民眾賦予的權力肆意妄為，盡快還林懷會長等5位台商以公道與公平。