原創者張程鈞以台南在大航海時代留下的砲台遺跡為發想，融合防疫來設計作品。（張毓翎攝）

作品在夜間搭配燈光、噴水效果，更加引人注目。（張毓翎攝）

結合防疫時事 鹽水月津港燈節超大疫苗作品引熱議

疫情升溫，第三劑疫苗討論度高，本周六開幕的台南市鹽水月津港燈節，近日提前試點燈，其中以防疫元素布展的作品「怕疫苗」，仿效安平古堡砲台造型，將原本的砲彈，轉化成一支超大疫苗，夜間搭配燈光、噴水效果，更加引人注目，吸引路過民眾駐足，紛紛猜這支到底是哪家廠牌疫苗，話題性十足。

今年月津港燈節公18-2燈區也有別以往，全新策畫以「船說－One Piece航行計畫」為主題，讓創作團隊發揮創作，藝術家張程鈞曾參與2019年月津港燈節和2020年「月之美術館」計畫展出，今年再次回歸，以結合防疫時事的作品，讓不少人特別有感，還有人猜是哪家廠牌疫苗。

有民眾認為，這支肯定是最近很搶手的莫德納疫苗，也有人說可能是BNT或AZ，而認為高端的人也不少，並打趣地說用國貨才是正港的台灣人，但有人反駁，指高端尚未獲得美國認可，不太可能展出來。至於到底是哪家廠牌疫苗，原創者張程鈞則笑說，當初未特別設定，留給大家自由發想。

張程鈞說，配合這次燈區主題，以台南在大航海時代留下的砲台遺跡為發想，融合防疫來設計作品，而作品名稱「怕疫苗」，則源自抖音一句台詞「怕周球」的梗，剛好順應現在疫情時事，他想呼籲大家一起來「怕」（打）疫苗，不要怕疫苗。

市府文化局表示，月津港燈節將於22日晚間登場，當晚在公1水域浮動平台舉行的開幕啟燈演出，首度引進無人機、無人船聯合展演，並與2022第17屆KKBOX風雲榜剛出爐的年度風雲歌手、國民人氣組合「告五人」陸海空共演，當日來訪的朋友千萬別錯過。