本土疫情升溫，金融業防疫全面升級；國泰金控今宣布，國泰人壽全台各服務據點的櫃檯服務人員需配戴KN95口罩、防護面罩上陣，引導人員除配戴KN95口罩外，還戴上防護面罩及醫用手套，桃園地區的引導人員須穿著防護衣，在加強裝備情況下才能與客戶接觸。

由於KN95口罩炙手可熱，國泰人壽表示，櫃檯人員若沒有KN95口罩，必須戴上雙層醫用口罩，櫃檯透明隔板會維持擺設；疫情比較嚴重的桃園地區，則更嚴格採取分流上班，70％實體辦公、30％居家辦公。

國泰世華銀行方面，則優先針對疫情嚴峻區域分行，如桃園、新竹等地區，公司陸續提供KN95口罩，另外也備妥防護面罩、醫用手套供櫃員使用。

國泰金控表示，不論壽險、銀行據點，都暫停提供書報雜誌；營業廳也加強人流管制，依政府公告室內空間至少1.5米或2.25平方米維持1人的距離與空間；職場環境清潔次數每日至少3次，針對客戶經常接觸之物品，如觸控平板、互動螢幕、櫃檯桌面、櫃台防疫隔板、血壓機等，服務完成後即進行消毒。