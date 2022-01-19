米飯是華人的主食，不過市面上販售各種米類，例如糙米、胚芽米、白米等，到底哪個最有營養價值呢？農糧署近日在臉書粉專提到，當米飯送到民眾碗裡時，其實都經過各種碾米加工程序，所以糙米、胚芽米、白米的營養價值都不同，並分享吃哪種米最健康，還有保留口感與營養價值的吃法。

農糧署在臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」提到，當米從田間採收時為「稻穀」，最外層還有堅硬的「稃」，也就是穀殼，這時還無法烹煮食用，必須經過碾米加工程序，脫去穀殼後，外層會留下一層黃色米糠，也就是所謂的「糙米」，營養價值最為完整，富含醣類、蛋白質、膳食纖維、維生素B群、維生素E及米糠醇。

之後再脫去部分米糠層，就會形成「胚芽米」，營養價值略少於糙米，富含維生素B群及膳食纖維，最後去除所有米糠層及胚芽，就成為餐桌上常見的白米，也稱為「精米」，白米留有胚乳部分，食用口感最佳，不過營養成分以醣類為主。

農糧署也建議，民眾在吃飯時，可以從個人需求著手，來挑選自己要吃哪種米，若以營養為主，可選擇糙米飯或胚芽米飯，如果講究口感，則可選擇白米飯，想要同時保留好口感與營養價值，可以搭配白米與糙米、胚芽米，以3：1的比例混合烹煮。