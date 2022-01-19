新冠肺炎變種病毒Omicron本土感染持續擴大，使得民眾對防疫保單的需求升溫，推升新安東京海上產險全通路防疫商品熱銷，新安東京產險表示，迄今(19)日已達10萬件投保。

在臺產及和泰防疫神單一一停賣之後，新安東京產網路投保銷售之「防疫隔離險」因666元保費，以及因收到隔離通知書之隔離(不含確診之隔離)，或若確診法定傳染病，都可各理賠5萬元，使得該保單自14日下午2時上線開賣至19日銷售已有10萬多件。

面對本土疫情拉警報，新安東京海上產險副總經理、發言人呂文泉表示，新安東京海上產險網站投保「防疫隔離險」只要簡單4步驟，完成要保繳款後，保單於當日午夜12時立即生效，尤其，為讓民眾順利投保，以快速回應這波高傳染力的變種病毒Omicron襲擊，網路投保平台特別提升系統效能並擴大頻寬，因此沒有塞件問題，民眾不用擔心保障空窗期，是民眾便捷且快速提升防疫防護罩的最佳投保管道。

新安東京海上產險表示，只要是20~74歲民眾即可透過網路投保該公司「防疫隔離險」。於保險有效期間內，因接觸感染新冠肺炎等法定傳染病患者，收到衛生主管機關開立隔離通知書，並於國內接受隔離處置，就可獲賠「法定傳染病隔離費用保險金」5萬元，之後若又不幸確診，還可獲賠「法定傳染病補償健康保險金」5萬元。