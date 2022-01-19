桃園確診足跡多鄭文燦慰勞防疫消毒大隊。（呂筱蟬攝）

新冠肺炎本土確診數持續攀升，桃園市為重災區，每日公布的確診者足跡動輒10多處，這也讓環保局防疫消毒大隊工作量暴增，今年從桃機疫情以來，已出動1100人次，協助400個足跡點、200個里次大消毒。桃園市長鄭文燦19日特別前往環境稽查大隊中壢區中隊慰勞所有隊員，感謝大家不分平假日投入防疫消毒工作，確保社區安全。

鄭文燦指出，桃園市在新冠肺炎爆發之初，超前部屬整備成立防疫消毒大隊，不論是每日即時公布的足跡熱點、民生人潮聚集處、市場、篩檢站、疫苗接種站等，總能看見同仁消毒的身影，尤其今年1月初桃園機場開始爆發Omicron群聚感染，後續還有金嗓歌友會、聯邦銀行及西堤餐廳等，多數確診者職場、就讀學校或足跡多在中壢區，身處第一線的中壢區中隊防疫消毒隊員們，一肩扛起防疫設備機具，秉持寧可多做層層防疫的最高規格全力以赴投入防疫消毒工作，為的是就是確保環境的安全，讓市民安心。

桃園防疫消毒大隊擴編至今有200名隊員，防疫設備包含102部消毒機、36部消毒車，統計2021全年出動約2萬人次、消毒3萬1千多處次。今年從1月4號以來，共出動約1100人次，協助執行400個點次的確診者足跡即時消毒、200個里次的擴大消毒，此外還包含學校42校次、疫苗接種站162站次以及93個採檢站次。