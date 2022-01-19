桃園市龜山春天農場去年遭控虐馬，農場內有2匹半歲幼馬死亡，另外4匹成馬則送往清境農場照料，動保處近期公告4匹成馬開放認養，認養申請截止日為28日，已接獲不少詢問電話。

「希望下個家能好好照顧牠們！」動保處課長朱道明指出，桃園市過去以認養犬貓為主，這是首次開放認養馬匹，4匹馬分別為16歲母馬，品種為川馬、8歲母馬，品種為矮種馬、6歲公馬，品種為矮種馬、7歲公馬，品種為矮種馬。

朱道明說，其中有3匹馬有血緣關係，因此該次認養案件須同時認養4匹馬，加上馬匹飼養難度較高，為此認養資格有多重限制，尤其不得進行營利行為。

評選標準有5項，認養者經濟財力證明占10％、飼養環境及設施占25％、馬匹飼養管理和疾病醫療規畫占25％、飼養場所畜牧相關管理人及獸醫師證明占20％、動物安全運送作業程序及人員與動物安全規畫占20％，以平均總評分達70分以上最高者為動物認養者。

朱道明提醒，認養者要負擔動物收容期間飼料及場所管理費，1匹每日需要付300元，自去年8月15日起起算至認養日期為止，目前初估基本費用須付18萬元以上。另外，認養申請截止日為28日，歡迎符合資格者踴躍寄件申請，由於年關將近，投件時間將滾動式檢討，屆時將邀動保團體、法律專家等各界人士一同召開評選會議。

至於春天農場因不當飼養恐涉及虐待部分，朱道明說，目前案件仍在地檢署偵辦中，若業者真有違反動物保護法將進行裁處。