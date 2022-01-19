苗栗縣大湖鄉台3線上「D哥草莓園」有條件開放民眾接觸園內可愛寵物。（大湖鄉代會提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉台3線上「D哥草莓園」飼養可愛的狐獴，有條件開放民眾接觸園內可愛寵物。（大湖鄉代會提供／謝明俊苗栗傳真）

大湖鄉長胡娘妹（左）與鄉代會主席謝見德感謝園主愛心。（大湖鄉代會提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉台3線上「D哥草莓園」飼養可愛的狐獴，有條件開放民眾接觸園內可愛寵物。（大湖鄉代會提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉台3線上「D哥草莓園」飼養可愛的狐獴，有條件開放民眾接觸園內可愛寵物。（大湖鄉代會提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉目前進入草莓季，在台3線經營「D哥草莓園」的李姓園主，因喜愛各類寵物，在園內飼養迷你馬、侏儒羊、狐獴、龍貓等多種動物，歡迎民眾帶領小朋友入園親近這些動物，門票收入將捐助大湖鄉公所急難救助基金，大湖鄉長胡娘妹及鄉代會主席謝見德特別到場感謝園主愛心，讓小朋友多1個親近動物的機會。

大湖鄉進入了草莓季，台3線除了有濃濃的草莓香氣之外，還有可愛的動物在131公里處的D哥草莓園旁出現，曾有民眾在大馬路上見到1位婦人牽著3匹迷你馬及小孫子逛大街，打聽之下，才知是園主所飼養的寵物馬。

設籍大湖鄉的李姓園主，因為從小就有希望可以飼養一些可愛的動物，讓自己快樂回歸田園，在事業有成之後，開始飼養一些可愛的小動物，包括3隻迷你馬、侏儒羊、狐獴、龍貓、柯爾鴨、山羊、烏龜、孔雀等動物。地方人士也是驚見這3隻迷你馬逛大街後，才知道大湖鄉竟有這個可愛動物園區。

在周邊鄉親一再請託下，希望園主能分享有這些有療癒作用的動物們，園主最後應允有條件的開放，讓有緣及有愛心的鄉親，可以一起來親近這些可愛的動物。

為了顧慮寵物們不受太多驚擾，園主決定開放時間是在每周一、三、五、日下午15：00～16：30。每次開放5組客人、每組至多6人，園主並設置愛心箱，入園互動的鄉親可樂捐百元以上現金，收入將全數捐入大湖鄉公所的急難救助或低收的愛心帳戶。園主特別希望入園民眾關注動物保護規範，讓這些可愛的動物健康自在地與人親近接觸。

為了感謝園主愛心，大湖鄉長胡娘妹與鄉代會主席謝見德特別到園致謝，謝見德表示，園主有「取之社會、回饋社會」的心意，透過分享來帶動家庭中更多的親子互動，更創造了地方上的另外一種不同的溫暖氛圍。