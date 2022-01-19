年關將近，疫情又拉警報，連續舉辦23年的中部大型愛心公益活動「送愛心到人間」，今年再度因疫情而取消千人團圓圍爐，今（19）日在精湛建設廣場改為小型捐贈儀式，共送出5人座交通車、1部七人座休旅車、Gogoro 機車4台、數百台電腦、電器、輔具等物品，捐贈物資總金額逼近千萬元，以具體行動關懷慢飛天使及盲童並溫暖10家社福單位。

「送愛心到人間」活動創辦人-精湛建設總經理陳志聲表示，歷年來送出的各單位需求及交通車，總金額早已超過億元，在疫情期間，這些設備發揮功效讓孩童學習不停歇。目前全球疫情仍持續延燒，不少社福團體募資不易，也因此陷入財務及營運危機，極需外界伸出援手，他呼籲社會各界多多給予支持關懷，以實際行動投遞溫暖，協助社福團體渡過疫情寒冬。

正因為疫情未歇，「送愛心到人間」連續兩年因防疫警戒無法宴請孩童們團圓聚餐，但陳志聲對孩子們的關心承諾從不間斷，只因為民國88年對慢飛天使小朋友的一句承諾，自23年前的一個人，後來不斷加入精湛協力廠商及企業好友們相挺；6年前，台灣行動菩薩助學協會加入共同主辦，直至今日已超過數百個單位及個人陸續加入愛心行列，陳志聲與業界好友持續攜手傳愛、讓這些孩子們感受到對他們的愛一直都在，不因疫情打折。

此次邀請了家扶基金會台中發展學園、雲林家扶發展學園、彰化家扶發展學園、南台中家扶中心、瑪利亞社會福利基金會、伊甸基金會、新北市家扶中心、新北市大同育幼院、私立惠明盲校、中華存善慢飛天使關懷協會等十個單位以及小朋友代表參與，受贈的社福單位與孩童既驚喜又感動。

今日上午，在小朋友可愛的稚音說出「活動開始」，及主持人陳志聲變裝為玩具總動員-胡迪警長帶領下，正式揭開捐贈儀式。活動中，首先表揚16位長期服務的年度最佳志工朋友，並贈送每人Philips音波電動牙刷，感謝他們長期對孩童的無私付出與關懷，不離不棄協助孩子們學習成長同時減輕家長們的壓力。

活動主辦、協辦單位捐出的款項，也為每個社福團體添購實際所需設備，在爆破氣球升起禮物單時獲得歡呼連連，每年令人期待的神祕加碼禮則由各社福單位自行捕獲魚隻氣球象徵「給魚吃，不如教他如何捕魚」，期望孩子們能健康成長融入社會將來也能有一技之長，神秘加碼禮則在歡樂聲中送出5部汽車、4部Gogoro電動機車及60吋電視等禮物。

全場驚呼聲最高的是，陳志聲邀請現場來賓一起尋找隱藏版驚喜禮：一部送給瑪利亞社會福利基金會的七人座休旅車，將活動帶入最高潮。

主協辦單位也為每位孩童準備了紅包，以及糖果、餅乾、毛毯等滿滿禮物袋，活動最後特別抽出50份超值驚喜禮盒給小朋友們，這些小朋友的禮物都將由專人送達各個社福單位，讓孩童提早過年感受濃濃愛與溫暖。

延續支持這份送愛心到人間、攜手傳愛的36家共同主辦企業，包含台灣行動菩薩助學協會、財團法人燕景社會福利慈善事業基金會、禾安投資開發、仁邑投資開發、精銳建設、恒昱資本、精湛建設、龍寶建設、麗明營造、國際蘭馨交流協會中華民國總會、勝群金屬、寶成、壕錀企業、磐興建設、寶輝建設、寶宇興、LARGAN、卓伯源、宏全國際、統立工程、明躍國際、中揚光電、簡森垣、欣向美牙醫診所、美加健康醫美、蕙禮公司、創泰投資、秋雨物流、長堤貿易、亞洲富泉財匯、九陽法律事務所、鼎金國際貿易、築跡建築師事務所、匯恆機械、台昌彩藝、何家誠等。