雲林縣北港牛墟春節連假照常營運，加強防疫措施與交通疏導。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮北港牛墟針對春節連假來臨，19日進行超前部署，目前預定照常營運，在國曆日期尾數3、6、9開市，過年期間北港將湧進大量遊客，因應疫情升溫，將在進出口量體溫、實聯制、要求戴口罩，同時加強車輛疏導，避免交通打結。

北港牛墟2019年底重新啟用後，場地擴大1倍以上，可容納300多個攤位，每逢開市日人潮眾多，面對春節連假人潮與疫情升溫，牛墟管理委員會展開規畫，將3個進出口限縮成1個，攤商與遊客進入採實聯制、戴口罩、量體溫、酒精消毒。

管理委員會表示，牛墟擴大營運後占地達1公頃，約可容納1700人，過年期間北港朝天宮參拜人潮眾多，不少遊客會順道逛牛墟，因此預料會出現暴滿情況，除了進出口防疫管制，也會要求攤商管控排隊人潮安全距離，避免試吃與邊走邊吃。

北港鎮公所則針對牛墟周邊交通加強疏導，北港代理鎮長蕭美文說，牛墟位於北港大橋下方，其車輛進出引道在大橋2側，且鄰近台19線，平常牛墟日車流量即相當大，春假期間壅塞情況會更嚴重，必須提早因應。

蕭美文指出，春節連假公所將加派交通指揮人員，在牛墟進出口疏導車輛，並宣導車輛由大同路進入河川地停車場再開往牛墟附近停放，減少台19線的車流量，以免北港大橋、北港國中前方的4叉路口交通打結。

在地民眾認為，牛墟的攤商來自全台各地，為地方帶來經濟發展，不過目前疫情升溫，大家還是會擔心出現防疫破口，有必要加強防疫。交通方面，北港大橋、牛墟、台19線周邊是交通壅塞點，一定要想辦法疏導。