日本搞笑藝人古坂大魔王在2016年變身「PIKO太郎」，以一首超洗腦歌曲〈Pen-Pineapple-Apple-Pen〉（PPAP）紅遍全球，在2020年還重製成洗手舞版本〈PPAP-2020-〉響應洗手防疫，未料現傳出他也確診，目前在家休養中。

PIKO太郎19日宣布確診，他昨天在家不適發燒，自己很有警覺地去做PCR檢查，結果真是陽性，目前在家休養治療。

PIKO太郎2020年發表〈PPAP-2020-〉，節奏與原曲相同，旋律部分稍有改變，把原本的歌詞「我有蘋果，我有筆」改成「我有手，我有肥皂」，並以舞蹈動作示範「確實洗手」，其中「Wash Wash Wash」重點句讓人瑯瑯上口，也成為在網路上最受歡迎的提倡防疫歌曲之一。

PIKO太郎2017年和寫真女星安枝瞳結婚，隔年生下一女，2020年在愛女2歲時，再報喜老婆懷了第二胎，10月即迎來次女出生，升格一家四口。

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