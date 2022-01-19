根據房仲網站點閱資料顯示，台北市最熱門點閱社區為大安區的「成功國宅」，其次是中山區「大直美堤花園」以及文山區的「觀星台北」，業者分析，北市購屋需求以中古屋為主，可以看出在高房價下，民眾購屋時更重視性價比，中古屋公設比較新成屋低，室內使用面積較大，價格實惠，都是這類「國宅」受關注的原因。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，透過分析點閱量高的熱門社區可以了解民眾購屋偏好、購屋條件以及總預算等資訊，統計永慶房仲網網路物件點閱資料，台北市前5名的熱門點閱社區中，以市中心的中古屋最受矚目，5個社區的屋齡都在20年以上，其中，「成功國宅」以及點閱第4的「大安國宅」與第5的「郵政新村」更超過35年。

陳金萍也表示，台北市前5大的熱門社區中，有4個社區是「國宅」，包括成功國宅、大直美堤花園、大安國宅以及郵政新村，主要是因為國宅建設時間較早，多位於條件優異地段，周遭生活機能完備，交通建設發達，價格也比周遭物件更親民，是民眾入住市中心的首選。以大安區為例，一般3房物件的平均總價為3705萬元，而成功國宅、大安國宅及郵政新村同樣格局的物件卻只要2000-3000萬元，不少民眾正是相中了負擔較低的優點而選擇國宅社區。

至於新北市的熱門點閱社區，新店區的「美河市」連續2年拿下榜首，板橋區的「新巨蛋」及「巨蛋」也是多次入榜的熱門社區，去年分列第2、第4名，第3名為汐止區的「瓏山林」，第5名為新店區的「玉上園」。陳金萍表示，新北市的熱門點閱社區呈現與台北市截然不同的購屋偏好，屋齡以10-15年居多，並偏好「捷運宅」。