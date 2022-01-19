蔡凡熙和郭書瑤在主演新片《再說一次我願意》再度合作，2人首度約會就選在桃園著名的海底世界，男女主角在七彩光影變化照耀下，宛若身處魔幻仙境，其實預示著這部片在浪漫故事中其實帶有奇幻成分。當時水族館開幕不久，人潮擠爆館內，但因拍攝時是包場封館，瑤瑤笑言可以不用排隊就一直看絢爛奪目的水母區，「拍完之後就無限看！」

蔡凡熙、瑤瑤都是愛海人士，自認做過最浪漫的事情是帶女友看海。瑤瑤也愛海景，更愛各種海洋生物，她回想曾經有一年生日去馬爾地夫想看魟魚，「可惜遇到暴風魚，無緣見到。」這次也趁著在水族館的時光「看到飽」。瑤瑤感嘆現在都只能和閨蜜姊妹一起看海，「未來想找一個可以上山下海的男人陪伴。」

作家肆一力挺該片，先是為丁噹演唱的電影主題曲〈你是心動的理由〉作詞，日前還特地包場回饋書迷。導演稅成鐸也希望觀眾在看完電影能夠思考「如果人生可以重來，你會想彌補哪個心中遺憾」。《再說一次我願意》全台88間戲院熱映中，即日起至3月14日，憑該片電影票根至亞立詩消費即贈經典珍珠耳環一對。