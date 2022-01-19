針對雲林縣民進黨籍議員邱世文18日於政論節目指出張麗善胞弟張啟盟在斗六咬狗段的農地開發，是在張麗善上任縣長後核定，雲林縣府對此嚴正駁斥，水利處提出公文為證，張與張妻的開發申請案都是在前縣長李進勇任內核准；且礦物局去年現勘認為是整坡行為，並非「盜採砂石」。
水利處長許宏博指出，張啟盟於2018年1月9日送出農業經營計畫到斗六市公所，因位於山坡地，他申請簡易水土保持，水利處經專業技師審查於3月30日核准，發文縣府農業處，准予開工，此一行政程序行之有年。另一案當事人陳安妮（張妻）也是在2018年12月26日核准。
許宏博表示，針對有民眾檢舉該塊山坡地有人盜採砂石，砂石主管機關經濟部礦物局接獲陳情後於2021年1月間現勘，並未發現有土石外運情形，函文載明「初步判斷鄰近道路並無明顯大卡車行駛跡象，坡地表面與鄰近地形地貌連續且平整，尚無採取土石產生之地形落差或階段面出現，部分樹木植栽仍保留於原地，且表土覆蓋根部以上約50公分，推測應屬整坡行為造成之大面積裸露。」
許宏博說，張啟盟的整地面積應申報水土保持計畫，而非簡易水土保持申報，依違規面積2度裁罰分別6萬元、12萬元，並勒令停工，申報人不得再整地、開發、種植作物（咖啡），現地光禿並非不合理，去年9月、12月水土保持專家曾會勘，要求其採取保護措施，若有必要2月分再履勘。
新聞處長羅楚東指出，張啟盟、陳安妮申請咬狗段開發面積共10筆，總面積約4公頃，起訴書中提到，張啟盟在開發過程中佔用約1700平方公尺的國有地，約占總開發面積5％，並無所謂「5個足球場」之情事，對於檢方起訴張啟盟，縣府完全尊重司法調查，但邱世文議員利用媒體扭曲事實、散佈謠言，以監督之名遂行政治鬥爭之實，縣府予以最嚴厲的譴責。
羅楚東強調，本案件進入司法調查階段，縣府完全尊重，民意代表若再以不實資訊攻擊縣府，縣府也將訴諸法律，為秉公辦理的公務員討回公道。
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