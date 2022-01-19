NCC關中天，YouTube則把年度3大賞之一的-轉型獎（Partner of Transformation (digital transformation)）頒給中天！中天新聞2020年底轉往YouTube，經過1年的打拚，勇奪台灣地區YouTube平台新聞類型頻道訂閱戶數冠軍，「中天電視」和「中天新聞」頻道「月不重複人數」更逼近1千萬人，營收也屢創新高；YouTube在19日年度合作夥伴高峰會公布，中天電視拿下年度數位轉型獎（Partner of Transformation （digital transformation））。

YouTube指出，中天電視於2021年積極地在數位轉型投入了大量的資源與努力，從內容創作、會員營收以及使用者的互動（包含超級感謝超級貼圖等)都有亮眼的成績。YouTube也強調，數位轉型需要內部跨部門的整合，以及整體績效和目標的重整，中天在YouTube 影片上的用心與決心，呈現在2021年營收、觀看上，都有驚人的成長和表現。作為平台方 YouTube期待2022年中天可以持續這樣的動能，在數位化的多元產品以及網路用戶的獲取和留存，繼續保持優秀的表現。

對於這項肯定，中天電視表示，未來將致力於內容的優化，透過多元數位平台傳遞不一樣的聲音給大眾;也將陸續推出更多加值服務，讓中天的粉絲可以透過各種平台參與意見的表達以及參與中天各項活動和服務。

YouTube每年頒發3項大獎，包括轉型獎、創新獎（innovation）、最快成長獎（fastest growth）。