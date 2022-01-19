大里區公所19日起舉辦「溫馨送暖，歡喜過新年」關懷獨居長者，準備圍爐年菜、紅包、白米等物資，在春節前夕慰問獨居長輩。（大里區公所提供／黃國峰台中傳真）

春節前夕關懷獨老，大里區公所準備圍爐年菜並號召瑞城百姓公廟慈善基金會、國際獅子會台中縣同心獅子會及各善心人士們共同集資，準備春節紅包及物資，19日起舉辦「溫馨送暖，歡喜過新年」關懷獨居長者活動，結合居家服務志工一一探訪長輩，讓獨居長輩感受寒冬中的暖意。

大里區長鄭正忠表示，公所志工平常就常態性的關懷轄區內弱勢獨居長者，今年在春節前夕舉辦「溫馨送暖．歡喜過新年」活動關懷獨居長者，19日由主任秘書張慶庸代表到長輩家中提前拜年，祝福他們「平安健康、虎年行大運」。

鄭正忠指出，大里區公所特別與國際獅子會台中縣同心獅子會、瑞城百姓公廟慈善會及善心民眾配合，準備了年菜、慰問金及物資，希望帶給獨居長輩一個溫馨的春節，同時也感謝獨居老人志工隊的關懷和陪伴，讓長輩們感受到暖暖的家庭氛圍。

大里區公所指出，因高齡化社會及人口外移的影響，使得社區中的獨居長者逐年增加，為提倡「老吾老以及人之老」的精神，大里區公所持續推動在地化的社區居家老人服務，平日由轄內的居家老人服務志工隊主動提供問安、關懷服務，讓獨居長者能感受到公所的關懷與溫暖。

大里區公所表示，希望在春節前夕舉辦「溫馨送暖，歡喜過新年」活動，讓老人家們能在社會各界提供紅包、物資及愛的關懷下，感受到社會大眾、政府機關與志工伙伴大家一家親的溫馨氛圍。