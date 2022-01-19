近期天氣寒冷，有心血管疾病的民眾更應該重視保健，衛生福利部桃園醫院營養師周柏穎提醒，不吃魚罹患大動脈瘤與主動脈剝離的死亡率，是每周吃1至2次的1.9倍，有民眾擔心吃魚會有重金屬及塑膠汙染問題，只要常替換不同魚種可以減少風險，而不便自行烹煮食材的上班族也可以選擇補充魚油作為保健手段。

周柏穎表示，台灣四面環海，無論是養殖業、遠洋漁業或近洋漁業，都十分發達，魚類品種眾多，包括鮪魚、鮭魚、秋刀魚、台灣鯛、紅魽、白帶魚、鱸魚、馬頭魚、金槍魚、石斑魚等，種類相當繁多，基本上走一趟市場，幾乎想吃什麼魚都可以買到，建議民眾可以多食用魚類。

周柏穎指出，根據研究報告顯示，不吃魚罹患大動脈瘤與主動脈剝離的死亡率，是每周吃1到2次的1.9倍，吃鮮魚不單單只有補充魚油而已，還有良好的蛋白質及維生素Ｄ，魚肉好消化吸收，是老少咸宜的蛋白質，只是在吃時要務必留意魚刺。

「替換不同的魚種可減少重金屬汙染的風險！」周柏穎說，不少民眾會憂心吃魚會有重金屬及塑膠汙染問題，不過只要天天變換不同魚種及烹調方式，讓身體攝取不同營養素及其他微量礦物質，可以減少汙染風險，

談及魚油是否是比較差的選擇？周柏穎回應，針對不喜歡吃魚、外食接觸到的魚多以油炸為主，或是獨自1人無法購買整條魚烹煮者，是建議可以採用補充魚油的方式來保健。不過也提醒有在使用抗凝血用藥的患者，要先詢問專業人士意見後再食用，避免加強抗凝血作用。