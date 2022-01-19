農曆春節即將來臨，知名直播主林揚竣獲悉花蓮原住民部落的獨居老人和弱勢家庭兒童，亟需毛毯度過寒冬，立即購置500床毛毯於19日送抵當地，並致贈100萬元春節加菜金給需要幫助的家庭。

知名直播主林揚竣獲悉花蓮原住民部落的獨居老人和弱勢家庭兒童，亟需毛毯度過寒冬，立即購置500床毛毯於19日送抵當地，並致贈100萬元春節加菜金給需要幫助的家庭。(戴志揚翻攝)

長期援助花蓮原住民部落獨居老人與貧困家庭的「小太陽關懷協會」，日前在臉書向各界提出募捐，希望能募集350床毛毯給弱勢族群度過寒冬，知名直播主，身兼永恆天詩企業有限公司董事長林揚竣在得知這項消息後，立即採購，並增添至500床毛毯，親自押車從台中送到花蓮小太陽關懷協會。

花蓮縣秀林鄉長王玫瑰在頒發感謝狀給林揚竣後表示，她十分感謝企業界願意幫助鄉內部落的貧困家庭，也肯定協會對鄉內貧困家庭兒童的照顧。

林揚竣則表示，台灣此刻正面臨新一波疫情Omicron肆虐，在全台投入抗疫之際，對偏鄉地區部落和弱勢家庭的援助與關懷，各界也不能因此忽略。

他指出，從臉書得知「小太陽關懷協會」為籌措原住民部落獨居老人及弱勢家庭兒童的毛毯募集活動，秉於企業回饋社會的職責，立即緊急連絡廠商於2天內購得500床毛毯，期盼有需要的人能在冷咧刺骨寒冬獲得來自社會的溫暖。

林董事長夫人甯皓筠則勉勵現場小朋友，她說，人生非一帆風順，有晴有雨，遇到挫敗時記得給自己掌聲，抬頭挺胸做最真實的自己。

林揚竣除了捐贈毛毯和加菜金，也率領旗下直播主，為花蓮縣秀林鄉手工藝品與農產品進行義賣直播，以協助秀林鄉民將辛苦創作的手工藝品與栽種的農產品能藉此讓更多人接觸。