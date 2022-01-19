韓國女團「S.E.S.」成員「Shoo」本名為柳水永（韓語：유수영），她2018年被爆在海外賭場非法賭博，金額高達7.9億韓圜（約台幣2,000萬元），最終判賠債主3.46億韓圜（約台幣900萬元）。她今(19)日發出手寫信向大眾道歉，透露為了還債做了不少零工，還曾想不開，幸好S.E.S.好姊妹Bada、柳真制止她，她才沒有做出傻事。

Shoo在IG發出手寫信提到：「很抱歉4年後才出來道歉」，她坦承過去被熟人引誘沉迷賭博，次數也越來越多，「正因為如此，我失去了所有財產，包括藝人時期累積的房地產，而且欠了一屁股債，到了破產的程度。」她為了負起還債責任，曾在東大門市場賣衣服、熟人的餐廳打工，兼差多份工作。

被逼到絕境時Shoo一度想做出極端的選擇，幸好S.E.S.好姊妹Bada（Sea、崔成希）、柳真（Eugene、金梄真）制止她，她才沒有做出傻事，「謝謝一直相信我的觀眾、粉絲們，真心的向你們道歉，我甚至沒有資格向你們求饒並得到原諒。」據悉，Shoo自2016年開始在澳門等海外賭場賭博共26次，因涉嫌非法賭博遭檢方求刑1年，當時她向法官低頭懺悔，最終一審被判有期徒刑6個月、緩刑2年，以及社會服務80小時。

Shoo爆出非法賭博欠下鉅額債務，與S.E.S.其他成員境況大相逕庭。（圖／翻攝自韓聯社）

2018年8月初韓媒報導，一名資深女團成員因欠6億多韓圜賭債未還被告，起初外界將矛頭指向柳真，不久Shoo才發聲認了是自己；律師當時說Shoo是中了圈套，被慫恿在不同賭場間豪賭，強調：「這樣產生的債務在民事上是否屬於正當債務還有待商榷」；而當Shoo為了還清債務，不惜將她與家人目前在京畿道所住的房子拿去做貸款抵押，但即便這樣能換得3億4,500萬韓元，相較於6億多元債務還有很大的財務漏洞要補。

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