鑽全、巨庭機械及錩泰電動工具三雄，2021年營收全面改寫歷史新高，但面臨美國聯準會(Fed)升息在即，恐影響美國房地產及修繕市場景氣，客戶下單情況不一。鑽全及巨庭兩公司對2022年營運審慎保守，19日股價雙雙下跌。錩泰雖力拚2022年營收及獲利成長，19日成交量卻掛零。

鑽全、巨庭及錩泰三家電動工具廠拜美國房地產及房屋修繕市場景氣復甦，2020、2021年業績連續兩年增長，2021合併營收全面改寫歷史新高。鑽全2021年合併營收44.85億元，年增幅24.95％；巨庭2021年合併營收達31.49億元，年成長37.29％；錩泰合併營收62.03億元，年增幅17.66％。

錩泰主管指出，錩泰2021年反映原物料及運費飆漲而調漲報價，推升去年營收飆史上新高，未十足反映原物料及運費上漲，以及新台幣兌美元升值在售價，獲利未與營收同步成長。

錩泰表示，錩泰圓鋸機及桌上工具機外銷美國市場為大宗，用在修繕DIY及建築專業用，在手訂單維持1個月，客戶下單正常，未因Fed即將升息而放緩採購速度，目前工廠持續加班趕工，2022年營運目標是營收及獲利追求成長。

相較之下，鑽全釘槍客戶、巨庭圓鋸機及自動化鉋木機客戶，下單深受Fed升息在即影響而轉趨保守。鑽全指出，鑽全自行車零件接單穩定，但釘槍客戶受美國Fed可能升息，2021年第四季下單轉弱，2021年第四季接單反映在2022年第二季出貨。目前2022年第一季訂單接近滿載，生產排程排到第二季，目前訂單能見度看到第二季。鑽全預期第二季之後出貨，可能無法維持2020、2021年熱度，2022年審慎保守，目前不敢想營收會成長。

巨庭主管表示，巨庭外銷以美國市場為主，主力產品是自動鉋木機及圓鋸機，目前在手訂單能見度雖有三～四個月，2022年元月上半個月出貨與2021年12月同期相當，缺櫃問題依舊無解。巨庭美國客戶下單，尚未受到美國Fed即將升息影響，巨庭會密切關注升息所帶來的影響。

巨庭指出，巨庭考量美國Fed升息，可能對美國房地產及修繕市場造成影響，2022年營運轉趨保守，營收可能略低於2021年。