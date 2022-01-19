農曆春節即將到來，投信業者提醒投資人，若年節期間有資金需求的投資人，想以既有投資的基金換取現金，則要留意年前基金贖回時間和作業程序。同時需注意，不同類型基金的贖回入帳時間不盡相同，特別是海外基金贖回到入帳日較久，投資人要留意自己的基金帳戶申贖條件，以免錯過年前最後贖回日期使得款項年後才入帳。

群益投信表示，以貨幣基金來看，國內貨幣市場基金一般而言交易後只要1個營業日即可入帳，海外貨幣基金則須2個營業日，而若以作業時間較長的境外基金來看，大部分情況需要5至7個營業日才入帳，因此最晚也得在1月20日辦理。若投資人沒有迫切性的資金需求，則不須在農曆年前辦理基金贖回，反而建議善用年終獎金進行理財規劃，讓獎金發揮更大的效益。共同基金透過專業經理人的操作降低標的選擇不確定性，也能依照自身所處之年齡及理財需求進行合適的資產配置，因此建議投資人可將部分年終獎金用於定期定額投資共同基金，既培養理財習慣，亦能以此免除擇時進場的困擾，時間拉長還能攤平投入成本，另一方面，精打細算型的投資人更可趁機會參考近期各家基金公司所推出的手續費優惠活動，進一步節省投資成本。

群益投信投資長李宏正表示，面對風險與機會兼具的投資環境，雖然疫情與供應鏈干擾問題、通膨高企、聯準會升息與縮減購債、縮表等議題仍將持續干擾市場，不過在基本面持續改善、以及科技創新、全球大減碳趨勢不變之下，仍可從中把握投資機會，而即使面對未來升息，也可從中找到受惠於升息趨勢的優勢資產來進行布局，因此建議投資人可依投資屬性及風險偏好，在第一季還是可以多重資產配置，透過股債多元佈局，穩健因應市況變化。

另外，亞洲市場後市潛力可期，其中又以印度、陸股、東協、最為看好；在全球科技創新趨勢中扮演重點角色的台灣也是值得布局；穩健保守投資人部分，面對通膨高企和升息壓力，高息資產利差仍具吸引力，可望吸引穩健資金配置，因此包括特別股、優先順位高收益債、次順位金融債皆可多加關注。

PGIM保德信全球中小基金經理人江宜虔表示，看好今年投資仍是股優於債，且以美國領頭的企業獲利持續上升，投資人宜配置全球型股票資產搭上這波經濟持續成長的順風車，另外根據JPMorgan預估，全球中小型股2022年營收與EPS成長率有望達16％、24％的水準，相較大型股同期的營收與EPS成長率13.2％、17.6％更具爆發性，預期在大型股領漲兩年之後，今年有望由中小型股勝出。

整體來看，投信法人依舊看好2022年的投資環境，且在股優於債的基調下，建議投資人可多透過共同基金或ETF來佈局以對抗市場的高度波動。