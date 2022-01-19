就算身為多年老司機，還是有很多汽車上的細節從未注意過，近日就有網友在社群上問出一個問題，難倒眾多老司機，那就是「汽車前擋玻璃上的黑點是做甚麼的？」許多人以為這是新車為了配合先進的ADAS系統才增加的設計，不過事實上這是一個古老的設計！

如果仔細觀察路上的車輛，不難發現幾乎所有車，在玻璃邊緣都有這樣的黑點設計。玻璃公司表示這是由玻料（frit）組成，是一種不會脫落的玻璃漿料。汽車玻璃邊緣的玻料帶主要有三個功能，第一個也是最重要的功能是防止陽光照射破壞玻璃的密封劑，玻料能夠避免太陽直接對密封劑加熱，達到保護作用。

玻料在前擋玻璃最為常見。（圖／陳彥文攝）

其次，則是玻料能夠形成較粗糙的平面，相較於光滑的玻璃，粗糙的玻料帶能夠與玻璃黏著劑更好密合，讓玻璃固定在車體上更加牢靠，同時黑色的玻料也能掩飾醜醜的密封劑。最後一個功能也很重要，若仔細看玻料邊緣，可發現內部的黑點有深有淺，這是為了讓玻璃的溫度平均擴散。在炎熱的天氣下，汽車就像是一個烤箱，會造成前擋玻璃微微變形，透明區域與黑色的玻料帶區域會因為溫度不同，而導致光通過玻璃時的折射率不同，影響駕駛視線，而深淺不一的小黑點能夠讓溫度平均到整塊玻璃，就能減少這種情形。

近看可發現玻料邊緣與透明玻璃相接處的黑點，不只大小就連顏色都各有深淺。（圖／陳彥文攝）

每輛車針對玻料帶的設計都有所不同，現今的車輛主要將其運用在前擋玻璃上，特別在車內後照鏡的後方、遮陽板無法遮蔽的區域，會有更大塊的玻料帶，用於協助遮擋陽光；部分SUV或旅行車由於後側窗面積較大，也會見到類似設計，下回若被問起為什麼擋風玻璃有黑點，可別再瞎猜了！