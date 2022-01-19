武俠電影《素還真》19日釋出花絮「配樂篇」，這次特別邀請到曾為知名遊戲《返校》、《三國群英傳8》等製作配樂，同時也是戲迷的張衞帆擔任該片的作曲家暨音樂總監。由於電影描述的是素還真在成為武林霸主前的少年故事，因此張衞帆將電影的音樂定調為「燃」，希望整體風格是熱血沸騰、毫無包袱的，張衞帆表示：「我希望這部電影是沒有包袱的，是讓每個人都看得懂、娛樂性很高的片子，因此該熱血時就是完全不客氣的熱血！」

張衞帆為此還特別跨海邀請曾為《星際大戰外傳：韓索羅》、《獵魔士》等好萊塢影視作品配樂的知名管弦樂團Sofia Session Orchestra ＆ Choir為電影演奏磅礡配樂。此外，張衞帆也找來了巴西國寶級重金屬樂團「火神安格拉」的鼓手布魯諾華爾維德（Bruno Valverde）為電影中「秦假仙」出現時進行超反差的獨特鼓聲配樂，以重金屬音樂來呈現這位另類的「傳奇人物」，希望為觀眾及戲迷們帶來與眾不同的視聽感受。

為了讓電影配樂更具力量與靈魂，張衞帆特別找來曾為電影《黑暗騎士》、《花木蘭》獻唱，有「好萊塢傳奇女聲」之稱的知名女歌手Úyanga Bold獻聲演唱。從電影的預告配樂可搶先聽到，Úyanga高亢渾厚的嗓音，就算搭配磅礡的管弦樂團與60幾人合唱團，仍極具穿透性與震撼力，讓張衞帆力讚：「把Úyanga的聲音放進來後，那種震撼觀眾的感覺，把音樂又帶入了另一個層次，為電影畫龍點睛！」

除了與國際知名樂團及歌手合作，在後製混音上，張衞帆也邀請到《來自深淵》知名混音師Falk Au Yeong操刀，為電影中大量的電子、管弦樂找到絕佳平衡，張衞帆笑言：「他能把聲音處理的好像上了什麼魔法一樣，請大家去戲院看就知道了，非常的有趣！」《素還真》電影原聲帶紀念黑膠目前已開放預購，將於上映當天（28日）限量發行。