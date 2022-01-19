昔90年代玉女掌門人葉蘊儀，因清純可愛形象，讓她紅遍亞洲，卻在22歲當紅之際，嫁給香港玩具富商陳柏浩，之後就淡出演藝圈，未料豪門婚僅維持5年，就以離婚收場，還遭前夫爆料她「性慾強」，讓她從「玉女」淪為「慾女」，加上身材走樣，復出之路困難，但她不氣餒，成功甩肉並晉身藝術家，日前她歡慶49歲生日，凍齡美貌讓網友都驚艷不已。

葉蘊儀13日歡慶49歲，她也在社群曬出慶生美照，有她帶著紅色畫家帽搭黑框眼鏡，手上拿著像壽桃形狀的食物，拍攝短影片，另外一張是她躺在床上，對著鏡頭放電，疑似穿著細肩帶睡衣，風采依舊，臉上似乎看不出歲月痕跡，讓網友驚豔不已。

13歲就已拍廣告出道的葉蘊儀，清純可愛模樣，讓她在亞洲地區爆紅，而她當年上胡瓜節目時，被問到幾歲時？因為發音不標準，把19歲說成「洗腳水」，讓她成功在台灣打響名號，也成了國民女神。

不過她卻在22歲時，毅然閃嫁富商陳柏浩，就此退出演藝圈，並替尪生下一子一女，未料婚姻僅維持5年就被離婚，而離婚後陳柏浩除了不付贍養費外，還向媒體爆料葉蘊儀不但貪慕虛榮，還「性慾過強」常讓他無力招架，讓葉蘊儀清純玉女形象瞬間淪為「慾女」。

葉蘊儀2019年瘦身後，還推出性感寫真。(圖／翻攝自東網)

而她之後也因接不到適合角色，加上身材走樣，讓她演藝圈復出之路相當困難，但她並未因此喪志，出國唸書、進修，花了7年時間完成藝術碩士課程，並參與文藝活動、創辦藝術學院及個人工作室，更在2019年成功甩肉16公斤，恢復昔日清純玉女模樣，並成功以藝術家和演員身分重新出發，雖然近年來作品不多，但她仍過得安逸自在。