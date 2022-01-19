網路上有網友曝光1張特種行業女子的薪資單，月收入竟高達20萬，原PO笑說「其實你點的小姐賺比你多」，照片中還有1亮點，該花名「叮嚀」的女子星期三節數竟高達1000節，其餘天僅50多，讓網友笑稱是「傳說中的S框」，也有人分享另1張紅包照，光12月就能領到5萬獎金。

有網友在臉書「爆廢公社二館」發表1張照片，照片是1名特種行業女子的薪資單，只見在「節拆應領」金額為172925元，而還有加碼金額40355元，最後合計為213305元，扣除帶佣費、清潔費等其他費用後，該名「叮嚀」的女子實際領到204434元，原PO發文笑說「其實你點的小姐賺比你多」。

1張特種行業女子的薪資單曝光，月收入高達20萬，其中星期三節數竟高達1000節，其餘天僅50多。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

有網友發現照片中該女子周三的「節數」高達1000節，笑說「是傳說中的S框嗎」；其他網友則留言「這麼多，一定是紅牌」、「看了我都想當小姐，何必那麼累呢」、「這應該很紅或者手腕超好」，也有網友認為「用肝換來的值得嗎，看人怎麼想」、「人家這是辛苦錢」、「可是這種的不能做長久啊」。

還有另名網友分享1張特種行業女子收到的「紅包獎金」，12月份節數高達3535共是「51000元」，也有網友說北部的特種行業女子其實薪水都很高，手挽好、能拉客人進場能月入20萬，南部的頂多10幾萬。