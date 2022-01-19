由 Riot Games 與台灣大哥大主辦，TESL台灣電子競技聯盟執行，中華民國電子競技運動協會（CTESA）指導以及「SteelSeries聯強國際代理」贊助的《特戰英豪》2021校際聯賽於上周末圓滿落幕，來自樹德科大的「STU」以2：0擊敗青年高中的代表隊「青年勇士」奪冠。

《特戰英豪》2021校際聯賽季後賽樹狀圖

本賽季總決賽再度迎來了STU與青年勇士之間的對決，首場 STU 成功壓制青年勇士主輸出 Yuicaw，最終以壓倒性的比分奪下開門紅；第二場 STU 率先取得幾局比分，但很快的青年勇士便重新回穩將比分拉近，最終一波拚槍，來自 STU 的 MiLuan 收掉對手，成功復仇青年勇士，奪下冠軍，並抱走新台幣10萬元的高額獎金，至於亞軍青年勇士則是抱走新台幣 5 萬元。

《特戰英豪》2021校際聯賽季後賽賽果

至於季殿之爭則是由台北城市科技大學的城市蒼鷹隊對上東泰高中的TTSH，雙方實力相當，首場比分就相當接近，但城市蒼鷹仍是略勝一籌，拿下一個賽點；第二場也一度追平比分，戰局相當膠著，到了最後一局，TTSH Anc1enT 守到最後卻等不到奇蹟發生，最終還是由城市蒼鷹隊拿下最後比分，以2：0獲得季軍，得到新台幣 3 萬元，而TTSH則獲得殿軍，獲得新台幣 1 萬元。