女主角由台北電影節影后張榕容擔綱。（牽猴子提供）

《鬼才之道》由導演徐漢強（左二）和陳柏霖（右二）聯手出擊。（牽猴子提供）

電影《返校》導演徐漢強新作《鬼才之道》由張榕容、陳柏霖主演，製作公司牽猴子與美商索尼影業花了將近1年的時間，終於在今天正式宣布，《鬼才之道》將會是索尼影業自《臥虎藏龍》、《雙瞳》後，睽違近20年再度投資的台灣電影，投資金額超過一半以上製作成本，為台灣電影市場注入國際新勢力。

索尼影業於2000年曾投資拍攝李安執導《臥虎藏龍》，武俠魅力橫掃全球並贏得奧斯卡最佳外語片殊榮；2002年投資陳國富執導《雙瞳》，為台灣電影開啟新格局篇章；2004年投資周星馳執導《功夫》，也創下全球驚人票房紀錄。

而索尼影業自2019年正式在台灣成立分公司後，代理發行《怪胎》、《可不可以，你也剛好喜歡我》、《刻在你心底的名字》、《當男人戀愛時》等台灣電影，皆創下相當亮眼的票房成績，近期發行《瀑布》更奪得本屆金馬獎最佳影片等4項大獎。這次，索尼影業確定投資《鬼才之道》，除了看好台灣電影市場之外，品質保證的製作團隊、金獎卡司陣容、意想不到的陰間喜劇題材，皆是深信其具備國際市場潛力的主因。

索尼影業總公司國際製片部門聯合主管麥可瑞夫金表示：「我們一看到前導片就立刻愛上了這個案子！《鬼才之道》完美示範了台灣能為全世界帶來的高概念故事。我們很開心能再次與牽猴子合作，支持台灣蓬勃發展的本土電影，特別難得是在全球疫情期間台灣仍展現極高的彈性創作力，而我們也會持續關注投資亞洲市場。」

索尼影業台灣分公司總經理余卜康樂觀表示：「索尼影業國際製片持續與亞洲本土優秀電影人才合作，並一直在尋找具有國際格局的項目投資。當我們在牽猴子發佈記者會上看到《鬼才之道》的前導片後，便立即與美國總公司聯絡，獲得極高的好評。在地內容不分國界，對於這次的合作我們深具信心，也希望讓全世界看見台灣電影的無限潛能。」索尼影業國際製片除了投資超過百萬美金在《鬼才之道》，也取得電影全球發行與翻拍版權，以推廣台灣電影上世界舞台為首要目標。

《鬼才之道》監製之一陳怡樺對於這次可以順利獲得索尼影業的投資，她說：「與索尼影業討論合作細節的時候，感受到他們都是給予樂觀支持，這點是最難能可貴。在疫情下，原本2021拍攝時程延到2022年，一度擔心會受影響，沒想到索尼影業完全尊重我們並給予最大的鼓勵和耐心，順利促成此次投資合作。」

本片出品人身兼監製的李烈有感而發：「過去也有國際資金投資台灣本土內容，我們一直都在努力如何與國際影業合作將台灣內容帶往國際市場，索尼影業願意大手筆投資《鬼才之道》是往前進的一大步，也希望這個好消息能刺激台灣電影產業繼續拍下去。」2013年盧貝松《露西》來台取景拍攝擔任製片的李耀華也是《鬼才之道》監製之一，她對此次與索尼影業合作表示：「我們共同的目標就是把片子拍好，讓觀眾看到不同面貌卻又能打動人心的喜劇片。」