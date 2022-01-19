看好國內房地產市場景氣活絡，玻陶廠積極拓展通路銷售網及擴大市場面；磁磚大廠冠軍（1806）今年初一口氣就簽了超過60家的通路門市，預計可提升15％的營業額。衛廚浴設備廠凱撒衛（1817）將搶攻新成屋市場、擴大布局系統收納櫃，及工程市場市占率，強化成長動能。

冠軍統計，品牌全台通路門市簽約家數已從2021年底的202家，2022年已躍升達267家。

旗下品牌主要分為門市通路合作，以及建商工程業務兩大銷售主軸，冠軍指出，除通路銷售網更密集外，門市通路合作採取門市全裝修店升級、大板薄磚門店展示升級、數位資訊App銷售提升效率，讓消費者擁有更好的消費體驗，以提升通路門市銷售坪效表現。

在工程業務市場，冠軍則是結合泥水師傅、設計師等業務經營，並同步針對工程業務忠實客戶進行相關採購優惠方案，推升2021年工程業務接單表現向上。

拓展通路、新市場擴充雙管齊下，冠軍預期，2022年的營運至少可提升15％以上。

凱撒衛已經啟動品牌再造計畫，積極擴大推動「時尚簡約」成為產品特色，短期更將完成電漿技術產品開發與上市，並且鎖定公共工程、新建案做為營運搶攻重點，成為成長雙引擎。

在新市場的開發上，凱撒衛指出，近幾年的推動工程市場營運成果，台灣的市占率已提升四倍以上。