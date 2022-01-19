不畏Omicron紛擾，隨著民眾逐漸習慣疫後生活，新光三越副董事長吳昕陽正面看待內需市場景氣回溫，在加強多種數位工具、同步提升更好服務下，訂下今年全年830億元、挑戰新高的業績目標，與去年相比，要創造4％的年成長。

去年台灣經歷前所未見的三級警戒，各家百貨公司都出現少有的負成長；吳昕陽以「辛苦卻豐收」來形容去年的經營心得；面對Omicron變種病毒入侵，農曆年節即將來臨，吳昕陽表示，要以正面、創新的態度面對挑戰。

由於去年三級警戒，吳昕陽坦言，5至8月營收最慘、大減3至5成，直到經濟逐步解封，在內需消費帶動下，第4季才大幅回穩，一方面要做好防疫工作，二方面又要衝業績、彌補3個月的不足，是相當辛苦的一年；去年全年業績797.5億元，年減1.3％。

受惠於五倍券加持，加上疫情下筆電、家電熱銷，全國電總經理林政勳表示，去年營收年成長逾6％；看準台股站上萬八、軍公教帶動企業加薪，國內內需消費仍持續成長，今年新增的實體店面以及整裝的店面預計有30家，目前全台總店數329家，今年業績仍會持續成長。