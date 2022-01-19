受到國際情勢與這兩年疫情影響，不時聽聞經濟動盪的消息，台灣社會也總能聽見萬物齊漲但薪水不漲的怨聲，許多年輕人也嘆難以買房成家，但高雄房市似乎是夯到不行，美女主播劉祝華日前就po文自己的高雄買房體驗，透露才下斡旋一天內被買走，讓她驚嘆這根本是「高雄房市奇蹟」。

美女主播劉祝華不僅是新聞主播，還演過台語劇女主角，也接節目、活動主持工作，同時經常受邀擔任各大財經機構專業論壇、講座主持人，本身對投資也很有一套，不時透過社群平台分享生活以及理財消息，受到網友們推崇。

日前劉祝華在臉書以「高雄房市奇觀」為題po文，透露這陣子在看高雄的房子，有找到喜歡的物件，鎖定一棟小豪宅已久，而在她發文的前一天一早，突然接到消息有一間要釋出，她立刻拜託親戚幫忙，強調自己「手刀下斡旋」，心中打著如意算盤，「打算周末下高雄賞屋，如果順利直接打包」。

但後續發展出乎意料，她下斡旋隔天接到了親戚的來訊，通知：「抱歉！！屋主昨晚已把房子賣給他的好朋友，會按照合約履行支付XX萬元的費用，合約同時終止」，這發展讓劉祝華大傻眼，連呼三次「就醬？」，這間房屋竟然在24小時內就被買走，不禁疑惑：「我是不是誤會了什麼啦？房市沒有過熱只有更熱？」，她還加碼曝光了這個搶手小豪宅的格局，是室內11坪，隔成2房2廳1衛1陽台，搭配此事的發展，讓劉祝華不禁大嘆：「令人開了三觀」。