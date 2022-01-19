華裔女子高慧民（Michelle Alyssa Go）在紐約地鐵站月台等車時，突然被無業遊民馬夏爾（Simon Martial）推下月台身亡，美國人18日齊聚時報廣場追悼。

一名華裔女子上周在紐約地鐵站等車時，無端遭無業遊民推下月台，當場被進站列車撞死，美媒後續公開女子身份，是勤業眾信聯合會計師事務所（Deloitte）的資深經理高慧民，友人表示高慧民熱心公益，多年來致力於服務街友。針對高慧民無辜身亡，數百美國人昨（18）日齊聚紐約街頭紀念高慧民，譴責針對亞裔的暴力行為。

40歲華裔女子高慧民（Michelle Alyssa Go，先前譯為吳姓，後有媒體指全名為高慧民）15日上午9時40分在紐約時報廣場地鐵站月台等車時，突然被61歲男性無業遊民馬夏爾（Simon Martial）推下月台，高慧民當場被進站的地鐵撞死。

《紐約郵報》（New York Post）報導，高慧民來自加州，在加州大學取得學士學位，後續在紐約大學（New York University）史登商學院（Stern School of Business）取得企管碩士學位，根據她在領英（LinkedIn）的自我介紹，她在勤業眾信聯合會計師事務所擔任資深經理，負責領域為戰略、營運及併購。

她在史登商學院的同學鄂爾多斯（Tamas Erdos）表示，高慧民在校時是團體計畫的「要角」，她展現了領導技巧及化解組員之間的衝突，形容高慧民「非常可靠」、「有趣」、「充滿活力」，是組內的「超級人物」，在男性之中更是「渾然天成的領袖」。

友人道格（Rakesh Duggal）說，高慧民從不迴避承擔艱難任務，形容她會打破玻璃天花板，任何挑戰都嚇不倒她。

40歲華裔女子高慧民（Michelle Alyssa Go）被遊民馬夏爾（Simon Martial）推下紐約地鐵月台後身亡。

高慧民平時也熱心公益，過去10年持續擔任非營利組織紐約青少年聯盟（New York Junior League）志工，紐約青少年聯盟表示，高慧民重點服務的人群為老人、正在康復的街友、移民、資源匱乏、學業面臨困難的小學生、中學生及父母等，幫助他們重新進入職場、發展撰寫履歷的能力等。

高慧民在上西城住所的警衛及鄰居也描述她非常友善，看到人總是會噓寒問暖。

華裔女子高慧民（Michelle Alyssa Go）無端遭遊民推下紐約地鐵月台後身亡，美國民眾18日齊聚時報廣場追悼。（圖／路透社）

高慧民無辜身亡後，數百名美國人昨日出席紐約時報廣場的大型悼念活動，其中多數為亞裔面孔，部份演說者痛斥紐約的反亞裔暴力事件，主辦活動的「亞裔對抗不公」（Asians Fighting Injustice）組織創辦人魏廷宇（Ben Wei）表示，該組織要求紐約市政府成立亞裔美國人特別工作小組，專門處理反亞裔暴力事件，他同時也希望政府解決市民的心理健康問題。

紐約市警察局（NYPD）並未定調這起事件為「仇恨犯罪」，嫌犯馬夏爾的家人說他患有思覺失調症，過去20年來持續進出醫院。