台南市政府極力爭取獲經濟部水利署補助經費整建，19日市長黃偉哲（中）親自主持開工動土典禮。（張毓翎攝）

台南市柳營區南81重溪橋為東山、柳營重要連接道路，但現況橋梁長度和梁底高程均不足，逢大雨即淹，為解決水患問題，台南市政府極力爭取獲經濟部水利署補助1.59億元，加上地方配合款0.7億元，總計投入2.29億元整建，19日市長黃偉哲親自主持開工動土典禮。

黃偉哲說，對於地方反映的問題，市府一定謹記在心，並爭取相關經費努力改善，如東山區大埔橋或白河、東山區交界青葉橋，已陸續規畫設計，準備招標辦理改善，在中央與地方協力下，把市政建設做得更好，讓大新營區交通順暢，生活也能沒煩惱。

重溪橋改建工程，橋長將由原120公尺加長至195公尺，並將道路及橋寬由原8公尺拓寬至10公尺，梁底也提高1公尺，兩側引道高程也跟著拉抬，藉此提升整體行車安全及排水通洪能力，同時進行位於重溪橋上下游側「重溪橋銜接龜重溪堤防工程」。

南市府工務局表示，本案橋梁改建工程，第1階段施工期間，將架設臨時鋼便橋及便道維持交通需求，第2階段重溪橋改建後改道至新建橋梁，總工期600日曆天，預計明年底前完工通車。