因應後疫情時代的經濟發展，賴清德副總統今天表示，政府在5加2產業創新基礎上，繼續推動六大核心戰略產業，並積極招募國家隊。希望未來打造台灣「高階製造、高科技研發、半導體先進製程、綠能發展」等四大中心。

賴清德今天應國際扶輪3481地區之邀，以「2022後疫情時代的經濟發展」為題進行演講表示，這項主題包括三個重點。第一，是「疫情」的控制；第二，是疫情後「新秩序」的建立；第三，是「永續發展」。

面對未來新的變局，他認為，誰能充分控制疫情，克服疫情帶來的衝擊，在後疫情時代的新秩序中展現競爭優勢及自信，建立安居樂業的社會環境，誰就能得到國際社會的尊敬，也能站在國際領先的地位，「而這也是台灣的目標」。

賴清德指出，從疫情爆發到現在有2年的時間，全球已經有超過3億人確診，死亡人數超過550萬人，這對國際衝擊相當大。然而，台灣在總統領導之下，各行各業、每一位站在第一線的國民，大家共同合作，團結抗疫，也深獲國際社會讚賞。

此外，台灣人民也都積極配合政府各項防疫措施。賴清德以自己為例，他將在1月25日代表蔡英文總統率團出訪友邦宏都拉斯，參加宏國新任總統卡斯楚就職典禮，回國後也須依照規定，進行14天的隔離，及後續7天的自主健康管理。

根據英國牛津大學統計，到去年12月底，台灣不論是平均每百萬人確診人數、或是累計平均每百萬人死亡人數來看，成效在全世界數一數二。在經濟成長方面，台灣2020年經濟成長率3.11％，預估2021年全年經濟成長率可望達6.09％；去年11月出口415.8億美元，不但創單月新高，而且是連續17個月正成長；人均GDP也提升為今年的3萬美元，「這些都是政府與人民共同創造的經濟成果」。

Omicron病毒來勢洶洶，傳播速度非常驚人，美國甚至有單日確診超過100多萬人。他藉此呼籲國人要落實各項防疫措施，戴好口罩，勤洗手，保持安全距離。最重要的是一定要去接種疫苗。

他說，目前台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第 1 劑約達80％，第 2 劑約有72％，指揮中心已經開放施打第3劑疫苗。為了保護自己、家人的健康，請國人趕快施打疫苗，也請大家繼續支持政府的防疫政策，「只要大家團結防疫，疫情就有辦法獲得控制，台灣的經濟也就能持續發展」。

針對疫情後「新秩序」的建立，賴清德認為，COVID-19疫情不只造成生命及健康的重大影響，也改變人類的消費行為，甚至改變整體經濟結構，因此造成產業鏈重組、數位經濟發展，新的經濟區塊也應運而生，在這樣的情況下，台灣應該要如何面對、展現優勢，並掌握新的機會，是我們未來的重要課題。

為了因應後疫情時代的經濟發展，他說，政府在5加2產業創新基礎上，繼續推動六大核心戰略產業，並積極招募國家隊，包括資訊數位5G國家隊、資安卓越國家隊、精準健康國家隊、國防戰略國家隊、綠能再生能源國家隊、民生戰備國家隊等。希望未來打造台灣「高階製造、高科技研發、半導體先進製程、綠能發展」等四大中心。

他希望大家跟政府一起打拚，「我們一棒接一棒」，讓台灣各方面都持續發展，不僅在國際上能和別人競爭，也讓國際社會看到台灣，我們一起往這個方向走，相信未來台灣一定會越來越好。